Brasileiros completam o segundo dia no Pré-Olímpico de Espingarda

Na madrugada desta segunda-feira (22), aconteceu o segundo dia de disputa da fossa olímpica no Pré-Olímpico de Espingarda em Doha, no Catar. O Brasil conta com quatro atletas na prova, que acontece ao longo de três dias. Após mais duas rodadas, Emilson Menarim e Camilla Cosmoski são os melhores brasileiros na prova.

A competição

No segundo dia da disputa masculina, o Brasil teve três competidores. Emilson Menarim foi o melhor classificado entre os três atletas. Ele fez duas rodadas quase perfeitas, acertando 49 dos 50 pratos (25-24). Em seguida veio Hussein Daruic, com 46 alvos acertados (22-24). Por fim, Leonardo Lustoza acertou 45 pratos (20-25).

A classificação geral faz a somatória de cinco rodadas, as quais duas foram realizadas neste domingo (21). Assim, Emilson Menarim lidera o Brasil na 89ª colocação geral, com 91 pontos. Hussein Daruic é o segundo melhor brasileiro com 90 pontos, na 106ª posição. Enquanto Leonardo Lustoza fica em 115º lugar com 88 pontos. Ao todo, 140 competidores realizaram a prova, com os italianos Mauro De Filippis e Massimo Fabbrizi empatados na liderança (99 pontos).