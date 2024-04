Bragantino vence e cola no topo do Brasileirão Feminino

O Red Bull Bragantino conseguiu mais uma vitória no Brasileirão Feminino nesta segunda-feira (22). Ainda invicto na competição, a equipe venceu o Grêmio por 1 a 0 e agora está em terceiro lugar na classificação geral. No outro jogo do dia, Corinthians e Ferroviária empataram sem gols em São Paulo. Os dois times também seguem sem perder no Brasileirão.

O primeiro jogo da noite foi o duelo entre Red Bull Bragantino e Grêmio em Santana de Parnaíba. O único gol da partida foi marcado por Isa Rangel nos minutos finais do confronto. Após um erro da saída de bola gremista, as bragantinas recuperaram a bola. Isa arrancou pelo lado esquerdo do ataque e mandou um belo chute de fora da área para dentro do gol. Em seguida, um duelo acirrado entre os últimos finalistas do Brasileirão Feminino. Corinthians e Ferroviária se enfrentaram na Neo Química Arena. Como era de se esperar, o jogo entre dois dos melhores elencos do país foi equilibrado. Mas apesar de boas oportunidades criadas nos dois times, o zero não saiu do placar.