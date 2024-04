Blumenau conquista primeira vitória em casa na LBF

Desde o início da partida, Blumenau dominou as adversárias. Com um bom rendimento no ataque, as donas da casa dispararam no placar logo no primeiro tempo, abrindo 23 pontos de vantagem. Ao longo do segundo tempo, Blumenau conseguiu manter a vantagem para ganhar o jogo por 87 a 56.

A ala-pivô Milena Rodrigues foi a MVP da partida com 20 de eficiência, nove pontos e nove rebotes. A capitã Glenda Cruz foi a cestinha do time com 16 pontos, seguida pela colombiana Mabel Martínez, com 12. Do lado de Catanduva, Fernanda Sena foi a maior pontuadora da equipe, com 13 pontos anotados.