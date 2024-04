Bernardinho inicia treinos da Seleção masculina em Saquarema

Seleção de novos

Além do início dos treinos da seleção principal, a CBV também anunciou a retomada do projeto "Seleção de Novos". A iniciativa é pensada no futuro da equipe, com nomes que podem estar nos Jogos Olímpicos de 2028 e 2032. temos que olhar para frente, para o futuro, para a perpetuação do Brasil como uma potência do vôlei mundial. Por isso teremos um grupo de Seleção de Novos. Será um olhar para o futuro. São jogadores de muito potencial, que precisam de mais espaço, de jogar internacionalmente. E precisam dessa combinação de clubes e seleção. Então vamos com tudo para Paris 2024, mas olhando para os Jogos de 2028 e 20232 com a mesma atenção", afirmou Bernardinho.

O Brasil estreia na Liga das Nações no dia 21 de maio, no Rio de Janeiro, contra a seleção de Cuba. Serão três semanas da primeira fase da competição, antes das finais que acontecem no final de junho, na Polônia. Em seguida, a seleção masculina de vôlei volta a sua atenção para os Jogos Olímpicos de Paris. A primeira partida do Brasil será no dia 27 de julho, contra um adversário ainda indefinido.