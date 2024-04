André/George projetam vaga em Paris após prata no México

Corrida para Paris

O resultado em solo mexicano deixou a classificação de André e George bem encaminhada para os Jogos Olímpicos de Paris-2024, em julho. Os atletas, que treinam em João Pessoa-PB, lideram o ranking entre os brasileiros e estão na quarta posição geral, atrás apenas da dupla sueca, dos noruegueses Mol/Sorum e dos alemães Ehlers/Wickler.

"A expectativa cresce, principalmente com resultados bons assim. A etapa que vai avançando a gente quer garantir logo esta vaga e parar para ver a estratégia focada na competição. Tem tudo isso envolvido. Vamos com o trabalho que estamos fazendo", comentou George Wanderley.

O próximo compromisso dos dois será na etapa de Brasília do Elite 16, no começo do mês de maio. "O objetivo do time agora é continuar bem no Elite 16. É a nossa próxima competição e com o resultado que tivemos no México, a gente conseguiu entrar direto no torneio principal sem precisar disputar o classificatório. Agora vamos buscar melhorar ainda mais o nosso ritmo" finalizou o paraibano George.