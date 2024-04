Vanessa de Souza termina em 8° lugar na Maratona de Londres

Na manhã deste domingo (21), aconteceu a 44ª edição da Maratona de Londres 2024. Os brasileiros Daniel do Nascimento, Vanessa de Souza e Danielle Nobile participaram da prova. Vanessa foi a melhor representante do Brasil na prova, ficando no top-10 da prova para atletas cadeirantes.

A Maratona de Londres é disputada anualmente desde 1981. O percurso da prova passa pelos pontos da capital inglesa, o Palácio de Buckingham, e a Ponte da Torre de Londres. O destaque do Brasil foi a atleta paralímpica, Vanessa de Souza, que realizou a competição de 42,195 quilômetros com o tempo de 01:50:43, ficando em 8° lugar. Outra brasileira que também participou da Maratona foi a Danielle Nobile que ficou em 20° colocada, ao terminar com 03:23:38. Entre os atletas do Brasil, Daniel do Nascimento era um dos principais nomes cotados, na elite masculina. Mas ele não completou a prova, abandonando após 35km. A queniana Peres Jepchirchir vence a Maratona de Londres O grande nome do dia foi a queniana Peres Jepchirchir, quem venceu a disputa feminina da Maratona de Londres desta manhã. A campeã olímpica em Tóquio, também deixou sua marca registrada na história do esporte ao completar os 42,195km em 2h16min16s. Com isso, a atleta quebrou o recorde mundial em provas corridas apenas entre mulheres.