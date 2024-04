Regional Nordeste de futebol começa com maratona de jogos

Este é o segundo dos três torneios regionais da modalidade organizados pela Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais (CBDV) na temporada, depois do Sul-Sudeste, encerrado no último dia 13, em Canoas-RS. As competições são classificatórias para o Campeonato Brasileiro da Série B, agendado para setembro, em São Paulo. No caso do Nordeste, são 13 times de seis estados diferentes - Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco e Piauí - que jogarão até o próximo sábado (27). A equipe mais bem colocada, exceto as que já fazem parte da Série A (Adesul, Apace, Apadevi e Escema), garante vaga na segunda divisão nacional.

Outros resultados

Deste quarteto, por sinal, o único que iniciou o Regional Nordeste sem vencer foi a Apadevi (Associação Paraibana dos Deficientes Visuais), que jogou duas vezes e saiu de quadra em ambas as ocasiões com placar inalterado: diante da AADIS-PB (Associação de Apoio à Deficiente e Inclusão) e da Ajece-BA (Associação Jequieense de Cegos). Já a Escema (Escola de Cegos do Maranhão), fez 1 a 0 na Adesul Sub-23, gol de Antônio Carlos. Por fim, a equipe adulta da Adesul-CE ganhou por 2 a 0 da Apid-PB (Associação Paraibana de Inclusão aos Deficientes). O italiano Paul Iyobo marcou os dois gols do confronto.