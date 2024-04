Ponta Grossa conquista sua primeira vitória na história da LBF

O clube paranaense contou com o retorno da dupla Manuela Ríos e Nadia Colhado, jogadoras ausentes na derrota para o Sesi Araraquara. A armadora colombiana foi a cestinha do jogo com 26 pontos, além de ter marcado sete assistências, três rebotes e duas roubadas de bola. Já Nadia, que não entrava em quadra desde março, finalizou com um duplo-duplo de 17 pontos e 14 rebotes. Do lado do Catanduva, a destaque foi a pivô Barbara Souza, autora de 16 pontos, 13 rebotes e seis assistências.

Com a primeira vitória na temporada de 2024 da LBF, o Ponta Grossa alcançou 13 pontos em 12 rodadas disputadas, mas ainda segue na 11ª e última posição da classificação geral. O Bax Catanduva, por sua vez, se encontra em nono lugar, em uma campanha de dois triunfos e 10 derrotas. Na próxima segunda-feira (22), às 19h30, as paulistas encaram o Unisociesc Blumenau, novamente no sul do país. Por coincidência, o time catarinense também será o próximo compromisso do Ponta Grossa, na sexta-feira (26), às 19h.