Nicolas Sessler termina Belgrade Banjaluka em quarto lugar

O brasileiro Nicolas Sessler conseguiu um bom resultado na Belgrade Banjaluka, prova de ciclismo estrada na Bósnia-Hezergovina. Após os quatro estágios da competição, Nico ficou na quarta colocação, com menos de um minuto de diferança para o campeão.

Após um ótimo desempenho no terceiro estágio do Belgrade Banjaluka, Nicolas Sessler chegou na etapa final na quarta posição. Neste domingo, um grande pelotão cruzou a linha de chegada junto, com Nicolas na 45ª colocação, mas no mesmo tempo do líder. Assim, o brasileiro manteve a sua boa posição na classificação geral. Nicolas ainda terminou em sétimo lugar na classificação dos escaladores da Belgrade Banjaluka. Na classificação final, o polonês Piotr Pekala ficou em primeiro lugar no geral com um tempo total de 14h12min30, com 27 segundos de vantagem para o italiano Davide Toneatti e 31 segundos para o esloveno Mihael Stajnar. Nicolas Sessler somou 14h13min17s para ficar com o quarto lugar.