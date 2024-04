Minas vence clássico e é hexacampeão da Superliga

Resumo do jogo

Ambas as equipes castigaram a bola no início do primeiro set. Aparentando nervosas, as jogadoras erraram vários lances básicos. Apesar disso, não faltou entrega de nenhum lado e disputa foi ponto a ponto na maior parte do tempo, com várias alternâncias no placar. O Praia sofreu mais com um saque tático do Minas, que conseguiu uma sequência de bloqueios com Julia Kudiess e abriu 3 pontos de vantagem, a maior da parcial. Mesmo com uma reação do time de Uberlândia no fim, a vitória ficou com o clube da capital mineira: 25 a 23.

O embalo da vitória no primeiro set foi levado pelo Minas. A equipe mineira aproveitou a recepção instável das rivais e conseguiu abrir 3 pontos de vantagem novamente. Contudo, dessa vez, o Praia Clube reagiu mais cedo e ajustou o passe para buscar uma virada e fazer 17 a 16 em uma passagem de Milka no saque. Com a diferença no marcador revertida, o time de Uberlândia empatou com 25 a 21.

O Praia começou o terceiro cometendo inúmeros erros. As comandadas de Paulo Coco demoraram até acertar um saque na quadra adversária. Sem ter nada haver com isso, o Minas aproveitou a tensão das rivais e dominou a parcial, fechando com quase 10 pontos diferença: 25 a 16.

No quarto set, a tônica da partida voltou a ficar equilibrada. Embora tenha começado com 3 pontos atrás, o Praia Clube buscou uma virada de 7 a 10 para 14 a 13. Depois disso, o placar mudou de liderança várias vezes até que o Minas encaixou uma sequência de pontos e faturou o título da Superliga Feminina com 25 a 21 na parcial final.