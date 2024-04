Luisa Baptista se pronuncia nas redes sociais após acidente e cobra a justiça

Na noite deste domingo (21), Luisa Baptista apareceu nas redes sociais para se pronunciar pela primeira vez sobre o acidente sofrido. A triatleta campeã pan-americana foi atropelada enquanto treinava de bicicleta em uma estrada em São Carlos, no final do ano passado. No Instagram, Luisa agradeceu todo o suporte que recebeu nestes quase cinco meses e cobrou o andamento das investigações na justiça.

Recentemente, a triatleta apresentou uma grande evolução no quadro de saúde, voltando a respirar sem ajuda de aparelhos e a se comunicar verbalmente. E está em um processo de reabilitação para ganhar massa muscular e, futuramente, estar apta para colocar uma prótese no quadril.

Com a melhora, Luisa Baptista apareceu nas redes sociais para falar sobre o acidente pela primeira vez. "Tive sorte e desde o princípio tudo conspirou a meu favor. Devo agradecer à muita gente. Paulo, que não era nem para estar no pedal, mas foi. Ao Samu pela agilidade e competência, à todos que estavam no local do acidente se doando a mim. À todos os profissionais da saúde que estiveram envolvidos. Agradecer à família de ouro que tenho, principalmente a minha mãe, que é a pessoa mais forte que conheço e está comigo o tempo todo", falou Luisa.