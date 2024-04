Juventude, São José e Sport triunfam no Brasileiro Feminino A2

Neste sábado (20) foi a abertura da segunda rodada do Campeonato Brasileiro Feminino da A-2. Três jogos agitaram o dia com vitória de dois mandantes e de um visitante. No Grupo A, o Juventude levou a melhor diante do Taubaté, por 1 a 0, em duelo realizado no estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Goncalves-RS. Na mesma chave, o São José visitou o Doce Mel e fez 2 a 0 no Waldomiro Borges, em Jequie-BA. Já no B, o Sport marcou 1 a 0 no Fortaleza, no Arthur Tavares de Melo, em Bonito-PE

Líderes e artilheira

Após vencer o São José, fora de casa, por 2 a 0, o Juventude ganhou do Taubaté com gol anotado, de pênalti, pela meio-campista Kety, aos 42 minutos do segundo tempo. O triunfo garantiu o primeiro lugar do Grupo A do Brasileiro Feminino da A-2 para as atletas dirigidas por Luciano Brandalise, que somam seis pontos em duas partidas. A equipe de Caxias do Sul retorna a campo no domingo (28), quando encara o Athletico-PR, no CT Caju, em Curitiba, pela terceira rodada da primeira fase.

Ainda pelo Grupo A, o São José conquistou sua primeira vitória no Brasileiro Feminino da A-2. Os dois gols da vitória por 2 a 0 foram marcados por Debinha e, ambos, no primeiro tempo. A jogadora balançou a rede aos 6 e 36 minutos. Com o placar, as Meninas da Águia somaram os primeiros três pontos na competição. O São José volta a jogar domingo (28), às 15h. Debinha e suas companheiras enfrentam o Mixto-MT, pela terceira rodada do torneio.