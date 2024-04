Ituano e Sampaio vencem na Liga de Basquete Feminina

A manhã deste domingo (21), foi marcada por dois jogos da Liga de Basquete Femino. Os dois jogos aconteceram no mesmo horário. O duelo entre o Ituano e o São José Basketball aconteceu no Ginásio Prudente de Moraes em Itu, São Paulo. A vitória foi das donas da casa por 93 a 72. Já a partida entre o Sampaio e o Sodiê Mesquita foi no Ginásio Arena Sodiê, no Rio de Janeiro. O placar final foi de 63 a 46.

Jogo entre o Ituano Basquete e o São José Basketball

No início, o São José estava com uma grande desvantagem, o primeiro tempo foi marcado pelo domínio do Ituano e terminou com o placar parcial de 32x17. Já no segundo período, o São José melhorou no jogo, acertou mais lances, mesmo assim, a parcial ficou em 24x20. Portanto, as jogadoras do Ituano foram para o intervalo com vantagem no placar 56x37.

O terceiro tempo foi o mais acirrado entre os times. O São José foi para cima tentar diminuir a vantagem das donas da casa e conseguiram a primeira vitória com o placar parcial de 20x18. No último período as donas da casa derrotaram novamente as visitantes fechando o placar em 19x15. Por fim, o Ituano venceu o jogo por 93 a 72. Além disso, quem se destacou na partida foi a jogadora Gabriela Guimarães ao acertar 30 pontos para o Ituano.