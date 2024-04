Giovanna Prada inicia em 10º lugar na Semana de Hyères

Na abertura da tradicional Semana de Hyères de vela, na França, a brasileira Giovanna Prada iniciou sua participação no IQFoil na 10ª colocação geral. Na disputa do Formula Kite, Maria do Socorro Reis competiu em cinco regatas e se encontra no 12º lugar. Entre os homens, Marco Grael e Gabriel Simões abriram no top-20 do 49er.

Ao todo, Giovanna Prada disputou, até o momento, três regatas no evento. Na sua primeira tentativa, ela ficou apenas em 14º. Logo depois, a brasileira obteve uma leve melhora na corrida seguinte e acabou na 13ª posição. No entanto, foi na terceira regata que Prada brilhou na competição, ficando em terceiro lugar e subindo para o top-10 da modalidade. A líder geral da disputa feminina é a estoniana Ingrid Puusta Enp. Mais abaixo, Bruna Martinelli não teve um bom início e ocupa apenas a 27ª posição. Ainda entre as mulheres, a brasileira Maria do Socorro Reis começou sua campanha Semana de Hyères próxima das 10 primeiras colocadas. Competindo no Formula Kite, ela encerrou o dia de abertura no 12º lugar, após a realização de cinco regatas. Sua melhor colocação foi a 11ª posição, alcançada nas duas primeiras corridas.