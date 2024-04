Flamengo e Inter empatam e seguem na zona do rebaixamento

Internacional e Flamengo têm elencos para brigar por resultados melhores no Brasileirão Feminino. Mas as duas equipes tem sofrido para vencer nesse início de temporada, estando na zona do rebaixamento após um terço da primeira fase. No jogo deste domingo, o Flamengo saiu na frente, com um gol de Djeni no final do primeiro tempo. Após o intervalo, Tamara empatou para as Coloradas, com cada equipe somando mais um ponto na competição.

O Flamengo é o 13º colocado do Brasileirão Feminino, abrindo a zona do rebaixamento com cinco pontos. Ainda sem vencer na competição, o Internacional está em 14º lugar, com apenas três pontos. As duas equipes voltas a jogar na próxima semana. No sábado (27), as Gurias Coloradas vão ao Distrito Federal encarar o Real Brasília. Na segunda-feira (29), às 15h, as rubro-negras recebem o Santos no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro.