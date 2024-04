Chicago Red Stars vence fora de casa na NWSL

Na noite deste domingo (21), o Chicago Red Stars visitou o Seattle Reign pela liga de futebol feminino dos Estados Unidos, NWSL, pela quinta rodada da competição. A brasileira Júlia Bianchi, ex-Palmeiras, esteve em campo defendendo o Chicago e ajudou na vitória da equipe pelo placar de 2 a 1.

As visitantes começaram com tudo e dominaram o primeiro tempo da partida. Criando mais oportunidades no ataque, o time chutou 5 vezes no gol adversário e abriu o placar logo aos 4 minutos e ampliaram aos 31. Além disso, o time da casa não conseguiu finalizar ao gol do Chicago Red Stars nenhuma vez na primeira etapa. Assim, precisaram voltar com mais força depois do intervalo. Na volta, o time até mudou de postura mas marcou seu gol apenas aos 34 minutos do segundo tempo e não conseguiu alcançar o empate.

A brasileira Júlia Bianchi foi titular durante os 90 minutos de partida e ajudou sua equipe a sair com a vitória fora de casa. Assim, a volante e ex-jogadora do Palmeiras teve quatro interceptações, um corte e 1 desarme. No final da partida, Júlia ainda foi advertida com um cartão amarelo.