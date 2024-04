Bahia e Instituto 3B vencem pela segunda vez no Brasileiro A2

No período da manhã, o Bahia visitou o Mixto no Estádio Dutrinha, em Cuiabá-MT, e venceu o confronto por 2 a 1. A volante uruguaia Ángela Gómez abriu o placar, aos 18 minutos do segundo tempo, a favor do Tricolor de Aço. Mais tarde, a atacante Michele Carioca deixou tudo igual batendo pênalti. No entanto, já nos acréscimos, a meia Treyci arriscou de fora da área, a bola desviou e parou no fundo do gol defendido pela equipe mato-grossense.

Mais tarde, o Instituto 3B goleou o Recanto da Criança pelo placar elástico de 6 a 0, em um duelo totalmente amazonense no Estádio Ismael Benigno, em Manaus. Anny Souza, Gabrielle Batista, Katyelle Costa, Nayara Couto, Rafa Barros e Vitória Kaíssa foram as autoras dos gols do líder da chave B do Brasileiro A2, com duas vitórias em duas rodadas disputadas. O Bahia possui a mesma campanha e lidera o grupo A.