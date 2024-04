Ana Cristina é bicampeã da liga turca com o Fenerbahce

Tem brasileira campeã no voleibol europeu. Pelo segundo ano seguido, a ponteira vice-campeã olímpica Ana Cristina venceu a forte Liga Turca de vôlei feminino com o Fenerbahce. Assim como no ano passado, a equipe enfrentou o Eczacibasi, que é o campeão mundial de clubes. Com 3 a 2 na série de cinco jogos da final, o Fenerbahce garantiu o seu sétimo título de campeão turco.

Fenerbahce e Eczacibasi fizeram uma série emocionante na final da Liga Turca. Após duas vitórias para cada lado nos jogos iniciais, as equipes fizeram o quinto e decisivo jogo neste domingo (21). Diante da sua torcida, o Fenerbahce venceu por 3 a 0, com parciais de 25/18, 25/22 e 27/25 para garantir o bicampeonato seguido da equipe de Istambul. Titular na partida, Ana Cristina teve um bom desempenho para ajudar o Fenerbahce a superar as campeãs do mundo. Destaque para o primeiro set, onde a brasileira foi a maior pontuadora da equipe com cinco pontos. Na última parcial, Ana pontuou em momentos decisivos como um ace quando o Eczacibasi liderava o set e um bloqueio no penúltimo ponto da partida, barrando o ataque de Boskovic, a craque do time adversário.