Santos vence Avaí/Kindermann e se reabilita no Brasileiro

Triunfo do Real Brasília e empate carioca

Atuando em casa pelo Brasileiro de Futebol Feminino, o Real Brasília venceu o São Paulo com gol marcado pela volante Petra, de cabeça, aos 41 minutos da etapa inicial. Ela aproveitou cruzamento em falta cobrada na ponta direita e contou com a falha da goleira Carla, que saiu e não encontrou a bola. A camisa 30 do Real Brasília estava atenta e desviou de cabeça. Já no clássico carioca, o Fluminense chegou a ter pênalti, mas Sorriso cobrou e a goleira Michelle defendeu, garantindo o 0 a 0 para o Botafogo.

Próxima rodada

Os seis times que entraram em campo neste sábado voltam a jogar pelo Brasileiro de Futebol Feminino pela sétima rodada, no entanto, em três dias diferentes. O Avaí/Kindermann retorna a campo no sábado (27), às 11h, diante do Grêmio, no estádio Airton Ferreira da Silva, em Eldorado do Sul-RS. Já o Santos encara o Flamengo, na segunda-feira (29), às 15h, no estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro-RJ.