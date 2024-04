Open Internacional se encerra com dois recordes das Américas

O Open Internacional de atletismo paralímpico foi finalizado neste sábado (20) com mais dois recordes das Américas. E as marcas expressivas foram atingidas por Zileide Cassiano, no salto em distância da classe T20, para atletas com deficiência intelectual, e Emanoel Oliveira, no arremesso de peso da classe F37. Esses foram os dois últimos dos 13 recordes firmados na pista e no campo do Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo. Lembrando que o primeiro dia da disputa foi na quinta-feira (18).

A evento contou com a participação de 161 atletas. E eles representaram 15 estados do Brasil (AL, AP, CE, DF, ES, GO, MS, PB, PE, MG, PR, RJ, RS, SC e SP). Porém, o Open Internacional de atletismo paralímpico contou também com competidores dos Estados Unidos, Uruguai e Argentina. Esta foi a penúltima competição antes do Campeonato Mundial de Kobe, no Japão, de 17 a 25 de maio. No domingo (28), acontecerá a terceira etapa do Desafio CPB/CBAt, na pista e no campo do CT Paralímpico, em São Paulo.

Recordes em detalhes

Zileide Cassiano, natural de Ribeirão Preto, alcançou a atual melhor marca das Américas em sua terceira tentativa do Open Internacional de atletismo paralímpico, quando conseguiu 6,19m e ultrapassou os 5,97m de julho de 2023. Na ocasião, ela ficou com a medalha de prata no Mundial de atletismo de Paris. Desta forma, a saltadora se isola ainda mais como a melhor do ranking mundial desta temporada, colocação que ocupa desde 3 de março, quando saltou 5,90m, durante o Desafio CPB/CBAt, no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo.