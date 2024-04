Keno Marley e Bolinha conquistam o título da World Boxing Cup

Na única presença feminina do Brasil no dia, Jucielen Romeu encarou a britânica Elise Glynn na decisão da categoria até 57kg. Ela não teve um bom início de combate e acabou saindo atrás do placar após o fim do primeiro round. Porém, na sequência, a brasileira passou a concluir algumas investidas e venceu o assalto na avaliação de dois árbitros, mas não na dos outros três. Sem conseguir a virada no fim, ela encerrou sua campanha com a medalha de prata.

Finalizando o dia de finais, Abner Teixeira entrou no ringue para a decisão da categoria acima de 92kg, enfrentando o australiano Teremoana Teremoana. No entanto, com menos de um minuto de combate, o brasileiro acabou sofreu cruzados muito fortes na região do rosto. Quando aparentava estar bastante atordoado, o árbitro interrompeu a luta e iniciou a contagem contra Abner. Sem conseguir prosseguir no assalto, ele teve que desistir da disputa e o juiz declarou vitória para o boxeador da Austrália.