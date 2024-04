Flamengo e Vasco abrem vantagem nas oitavas do NBB

A fase de oitavas de final do Novo Basquete Brasil (NBB) 2023/24 começou neste sábado (20) para quatro equipes. No primeiro jogo, o R10 Score Vasco da Gama foi até São Paulo-SP e bateu o Pinheiros, por 64 a 56, no ginásio Henrique Villaboin. Em seguida, no desfecho do dia, o Flamengo também venceu como visitante. Mesmo em seus domínios, no Oscar Zelaya, o Botafogo foi superado pelo time rubro-negro, por 92 a 87. Mengão e Cruzmaltinos avançam para as quartas de final com mais uma vitória no confronto.

O segundo compromisso entre os quatro clubes pelo NBB está marcado para sexta-feira (26). Diante de sua torcida, no ginásio de São Januário, o Vasco recebe o Pinheiros, às 20h, e, sendo assim, se vencer, o time do técnico Léo Figueiró se garante entre os oito melhores do NBB. Já os comandados de David Pelosini precisam do triunfo para igualarem o confronto e forçarem o terceiro jogo. Na fase classificatória, a equipe cruzmaltina ficou em quarto e a pinheirense em 13º.

Na sequência, o Flamengo duela com o Botafogo, às 21h, no Maracanãzinho. Gustavo de Conti e seus atletas confirmam classificação no NBB em caso de mais um resultado positivo. Do outro lado do confronto, o treinador Miguel Leal e seus jogadores entrarão em quadra com a obrigação do placar favorável para que tudo seja definido no terceiro embate. Na etapa de classificação, o clube rubro-negro avançou em primeiro e o botafoguense em 16º.