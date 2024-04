Brasil perde da Colômbia no Sul-Americano Sub-20

Já classificado para o hexagonal final do Campeonato Sul-Americano Sub-20 com uma rodada de antecedência, o Brasil enfrentou a Colômbia pela última rodada do Grupo B neste sábado (20). Em partida disputada no estádio Modelo Alberto Spencer, em Guayaquil, no Equador, a equipe verde-amarela foi superada por 2 a 1. Com nove pontos, as comandadas da técnicas Rosana Augusto avançam com a segunda posição da chave e duelam com a Argentina na próxima terça-feira (23) pela etapa decisiva.

As jogadoras Juana Ortegón e Gabriela Rodríguez deram a vitória ao selecionado da Colômbia contra o Brasil. Com o resultado, as colombianas avançam de fase na liderança do Grupo B de forma invicta, com quatro vitórias. Esse triunfo é histórico, já que foi a primeira vez que venceram a seleção brasileira pelo Sul-Americano Sub-20 depois de oito confrontos. Além de Brasil e Colômbia, Venezuela, Argentina, Paraguai e Peru seguem na disputa pelo título da competição.

Quem não faz, leva

O Brasil iniciou a partida com Mari; Guta, Rebeca, Duda Mineira e Gi Fernandes; Lara, Marzia, Guima e Milena; Vendito e Pyetra. Em confronto cheio de rivalidade, a seleção brasileira começou a partida tentando impor seu estilo e dominar as ações. As comandadas de Rosana Augusto tiveram algumas chances de marcar, porém, o primeiro tempo acabou sem gols. No retorno do intervalo, o time verde-amarelo manteve a intensidade, mas não foram efetivas.