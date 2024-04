Brasil se classifica para cinco finais na World Boxing Cup

Classificações em massa! Abner Teixeira, Jucielen Romeu, Keno Marley, Luiz "Bolinha" Oliveira e Michael Trindade venceram seus adversários nesta sexta-feira (19) e avançaram às finais da World Boxing Cup, nos Estados Unidos. Rebeca Lima e Wanderley "Shuga" Pereira, por sua vez, foram derrotados e se despediram da competição na semifinal.

Entre os homens, Michael, o "Parazinho", foi o primeiro atleta que avançou à decisão, competindo na categoria até 51kg. Ele derrotou o alemão Miles Okay por 4 a 1, na decisão dos juízes. Mais tarde, foi a vez de Abner Teixeira entrar no ringue, na disputa do acima de 92kg. Ele superou o britânico Delicious Orie, em luta parelha que terminou 3 a 2.