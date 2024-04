Brasil encerra campanha no WTT de Santiago com oito ouros

O Brasil foi ao topo do pódio em mais quarto oportunidades no WTT Youth Contender de Santiago. Neste sábado (20), último dia de jogos da competição que foi realizada no Chile, títulos para os jovens Felipe Arado, Vitor Thiofilo, Mahayllà Sarddá e Yumi Iwamoto.

Com os resultados, a equipe brasileira encerrou sua participação no torneio com oito conquistas, além de quatro vice-campeonatos. O principal destaque ficou com Vitor Thiofilo, que conquistou três títulos em Santiago: o individual das categorias sub-15 e sub-13, além do título de duplas mistas, também no sub-15, ao lado de Maiara Alves.

Títulos no sub-19, sub-15 e sub-11

No sub-19, Felipe Arado bateu o compatriota Leonardo Iizuka para ficar com o primeiro lugar na chave individual. Com parciais de 7/11, 11/8, 10/12, 11/8 e 11/8, vitória por 3 sets a 2 na final 100% brasileira. ''Fiquei muito feliz com o título do WTT. Foi meu primeiro título internacional. Não estava conseguindo desempenhar bem durante o torneio, mas acabei me adaptando e consegui sair com o resultado positivo. Jogo contra o Leo Iizuka desde criança e nunca tinha ganhado dele. Foi a primeira vez. Consegui impor meu jogo contra um atleta muito forte e me senti muito bem na mesa'', afirmou Felipe.