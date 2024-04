Brasil disputa Mundial de Marcha Atlética de olho em vaga olímpica

A seleção brasileira está pronta para disputar o Mundial de Marcha Atlética por Equipes, em Antalya, na Turquia, neste domingo (21). O país contará com a presença de 21 atletas, sendo seis no feminino e oito no masculino. A competição será classificatória para os Jogos Olímpicos de Paris-2024 na prova da maratona em revezamento misto, que fará sua estreia no megaevento.

O Brasil terá duas duplas no revezamento misto: Caio Bonfim/Viviane Lyra e Gabriela Muniz/Max Batista. A prova envolve equipes de um homem e uma mulher que completarão a distância da maratona (42,195km), em etapas de 12,195km (homem), 10km (mulher), 10km (homem) e 10km (mulher). As primeiras 22 equipes se classificarão para Paris-2024 - cinco países podem classificar duas duplas.

Caio Bonfim e Viviane Santana Lyra já experimentaram uma vez a prova que também estreia no programa do Mundial. A dupla foi medalhista de bronze nos Jogos Pan-Americanos de Santiago-2023, com 3h02min14s. Caio e Viviane já têm vagas olímpicas nas provas individuais dos 20km. Eles vêm de boas participações no Grand Prix de Podebrady, na República Tcheca, no início do mês.