Bárbara e Carol Solberg vão à semifinal e se garantem em Paris

Mais atletas classificadas! As brasileiras Bárbara Seixas e Carol Solberg avançaram para a semifinal do Elite 16 de Tepic, no México, e garantiram matematicamente as suas vagas nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Elas são as segundas representantes do país no vôlei de praia feminino, já que a dupla Ana Patrícia e Duda, líderes do ranking mundial, estão com o lugar garantido desde o início do mês de março.

Aos 36 anos de idade, Carol fará sua estreia em uma edição de Olimpíadas, se classificando após tentar a vaga desde o ciclo dos Jogos de Pequim-2008. Bárbara, por sua vez, vai para sua segunda participação olímpica, depois de ter conquistado a medalha de prata no Rio-2016, ao lado de Ágatha Bednarczuk. Atuais terceira colocadas do ranking, elas não poderão ser ultrapassadas por nenhuma outra parceria brasileira até o fim do período de classificação. Assim, as atletas se garantiram no evento em Paris.