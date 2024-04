Arthur Nory é bronze em Doha, mas não consegue vaga direta para Paris 2024

Arthur Nory chegou em Doha na quarta colocação do ranking olímpico da barra fixa, com 45 pontos, depois de ter sido finalista em Cottbus e medalhista de prata em Baku. Após a qualificatória desta última etapa, o cenário para que ele conseguisse a vaga era o seguinte: precisaria levar o ouro com nota acima de 14.867 e torcer para que o lituano Robert Tvorogal ficasse abaixo do top-3.

PÓDIO PRO NORY!

O brasileiro conquistou a nota 14.533 (6.2) em uma excelente apresentação na final de barra fixa da Copa do Mundo de Doha ! BRONZE!



Que domingo especial pra nossa GAM!



@sportv pic.twitter.com/UcMaxDHD9q -- Confederação Brasileira de Ginástica (@cbginastica) April 20, 2024

O brasileiro foi o último dos oito finalistas a entrar em ação. Naquele momento, o taiwanês Tang Chia-Hung era o líder, com 15.133, enquanto Robert Tvorogal aparecia em segundo, com 14.700. Assim, Nory precisava marcar acima de 15.134 para pegar a primeira colocação e garantir a vaga olímpica. O brasileiro iniciou sua série e, após seu protetor de punho estourar, caiu no chão.

Quando isto acontece, o atleta pode reiniciar a série. Nory, então, trocou o equipamento e voltou para a barra para uma segunda apresentação. Desta vez, ele foi preciso nas acrobacias, mas não realizou sua saída de maior dificuldade. O brasileiro recebeu 8.333 de execução e, com 6.2 de dificuldade, acumulou 14.533 para ficar em terceiro lugar, com o bronze, mas sem a vaga olímpica.

Brasil com dois homens em Paris

Dessa forma, o Brasil terá dois atletas na ginástica artística masculina dos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Um deles será Diogo Soares, top-10 no individual geral do último Mundial. A outra vaga é de posse do país, podendo ser utilizada por qualquer atleta a partir dos critérios da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG). Arthur Nory ou Caio Souza são os favoritos para ocupá-la.