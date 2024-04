Alex Malacarne leva o bronze no XCO Sub-23 em Araxá

Atleta do time Trinity Racing, Alex completou as sete voltas do percurso no tempo de 01h02min10s. Ele acabou 19 segundos abaixo do estadunidense Riley Amos, campeão da prova com 01h01min51s. O compatriota Eiki Leôncio (01h07min41s) terminou na 32ª posição, enquanto Cainã de Oliveira (01h08min42s) foi o 37º colocado. Otávio de Souza, Fernando Nunes, Tales Soares, Rafael Assis, José Pereira Santos, Ramon Lopes e Guilherme Zanandrea fecharam a participação do Brasil entre os homens e finalizaram nas 42ª, 46ª, 48ª, 53ª, 56ª, 58ª e 59ª colocações, respectivamente.

Na classe Elite da Copa do Mundo, Ulan Galinski teve o melhor desempenho brasileiro nas provas Short Track, em Araxá. Ele acabou no 27º lugar geral, alcançando a marca de 19min46s. Quem se sagrou campeão foi o francês Victor Koretzky (19min26s), seguido de Christopher Blevins (19min29s), dos Estados Unidos, e Alan Hatherly (19min30s), da África do Sul. Por fim, no feminino, Karen Olimpio ficou em 32º, ao bater o tempo de 23min33s.