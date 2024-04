São Paulo e Minas abrem com vitória nas oitavas de final do NBB

Minas vence fora de casa nos playoffs

Na cidade de Santa Cruz do Sul, em terras gaúchas, o Minas visitou o União Corinthians e derrotou o rival por 83 a 73. A equipe mineira abriu 11 pontos de vantagem logo no primeiro quarto, parou a reação dos donos da casa e administrou a diferença no placar até o fim do cronômetro. O maior destaque do lado minastenista foi o pivô Paranhos, autor de 16 pontos e 10 rebotes. Já no mandante, quem melhor desempenhou foi o estadunidense Duane Johnson, que anotou 19 pontos, 11 rebotes e cinco assistências.

"Oscilamos um pouco, mais do que a gente pretendia, mas playoffs tem disso. Temos que lidar com os momentos ruins, com os erros. Mas o importante é que, no momento que eles igualaram o jogo, voltamos a jogar bem, abrimos uma diferença e conseguimos fechar com tranquilidade", analisou o argentino Luciano "Chuzito" González, do Minas. O próximo confronto entre as equipes ocorrerá na terça-feira, às 19h, na Arena UniBH, em Belo Horizonte.