CBV anuncia patrocínio para revitalização do CT de Saquarema

"Estamos muito felizes com esse acordo com a Enel. A maior parte do aporte deste patrocínio será utilizada na revitalização do próprio Centro de Desenvolvimento do Voleibol, casa do nosso esporte e ferramenta fundamental no projeto de renovação de talentos da CBV. Além disso, a expertise da Enel será importante na busca constante por soluções que diminuam o impacto das nossas atividades no meio ambiente, seguindo as diretrizes da política de sustentabilidade da CBV", explicou Radamés Lattari.

Vôlei sustentável

O anúncio do novo patrocinador aconteceu em um evento realizado no Recife, em Pernambuco. No próximo domingo (21), a cidade vai receber a final da Superliga Feminina de vôlei entre Gerdau Minas e Praia Clube. Na semana que vem, será a vez da Superliga Masculina, que só conta com o Vôlei Renata garantido na decisão.

"Acreditamos na promoção do esporte como ferramenta de transformação social e estamos entusiasmados em apoiar oficialmente o vôlei brasileiro. Queremos também que esta parceria ajude a tornar o vôlei cada vez mais sustentável, auxiliando a confederação a acelerar a sua jornada de transição energética. Acreditamos que essa parceria será muito proveitosa", destacou Damian Popolo, Diretor de Relações Externas da Enel Brasil.

A Enel vai expor sua marca nos shorts dos uniformes das seleções masculina e feminina, assim como nas principais competições do calendário nacional: Superliga, Superliga B, Supercopa, Copa Brasil, Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia e etapas brasileiras do Circuito Mundial.