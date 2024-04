Vôlei Renata despacha Guarulhos e vai à final da Superliga

Na primeira partida, no começo da semana, o Vôlei Renata conseguiu uma vitória fora de casa por 3 a 2. Assim como todos os duelos entre as equipes na temporada, a partida foi acirrada, com as três parciais decididas no detalhe. Mas o time de Campinas foi melhor nos momentos decisivos de cada set, incluindo situações onde Guarulhos liderava as parciais, com os donos da casa conseguindo a virada.

O levantador Demian González fez uma boa distribuição nos ataques do times. O ponteiro Adriano Xavier foi o artilheiro da equipe no jogo, com 16 acertos, enquanto Bruno Lima e Maurício Borges tiveram 10 pontos cada. O ponteiro campeão olímpico foi eleito o melhor jogador da partida e levou o Troféu Viva Vôlei. "Eu creio que não tivemos uma virada de chave. É fruto do nosso trabalho desde o início da temporada. Esse grupo se superou novamente ao chegar na final da Superliga. Não foi fácil passar pelo Cruzeiro e por Guarulhos", disse Maurício após receber o prêmio.