Tati Weston-Webb cai em Margaret River, mas passa o corte

Sequência da temporada

Apesar da queda, Tati Weston-Webb garantiu sua permanência para a sequência da temporada da WSL, uma vez que seguirá no top-10 do ranking ao final da etapa. Como Margaret River é a quinta etapa do circuito, haverá um corte de metade de temporada, em que somente as dez melhores mulheres e os 22 melhores homens disputarão as quatro etapas finais do ano - além do Finals.

Tati chegou em Margaret River na sétima colocação do ranking mundial e, neste momento, aparece na mesma posição. Cinco atletas abaixo dela seguem vivas na etapa, mas haverá dois confrontos diretos. Logo, a brasileira poderá cair para, no máximo, a décima colocação. Outra brasileira na WSL, Luana Silva caiu na repescagem e não seguirá para a sequência da temporada.

Com a eliminação de Tati, o Brasil segue com cinco surfistas na disputa masculina de Margaret River: Gabriel Medina, Miguel Pupo, Samuel Pupo, Caio Ibelli e Ítalo Ferreira. Somente Gabriel e Ítalo já se garantiram no corte, enquanto os demais lutam pela permanência. A próxima chamada da competição será nesta quinta-feira (19), às 19h45 (horário de Brasília).