Samuel Pupo elimina seu irmão e avança às quartas em Margaret

Duelo de família! Na etapa de Margaret River do Circuito Mundial de surfe, Samuel Pupo venceu seu irmão, Miguel Pupo, e avançou às quartas de final do evento. O atleta mais novo segue vivo na briga para ficar entre os surfistas classificados após o corte do meio da temporada, enquanto Miguel não tem mais chances de continuar na elite da modalidade em 2024.

Na segunda bateria do dia, Samuel terminou com o somatório de 13.00 e ficou com a vitória na disputa familiar. Após sair da água, ele deu uma entrevista muito emocionado ao repórter da World Surf League (WSL), por ter eliminado seu irmão do circuito mundial (confira o vídeo abaixo). Agora, na próxima fase, Pupo enfrentará o havaiano John John Florence, que derrotou Gabriel Medina nas oitavas de final. Na próxima chamada da etapa, no sábado (20), às 3h45 (horário de Brasília-DF), Caio Ibelli e Ítalo Ferreira buscarão a classificação às quartas.

https://twitter.com/WSLBrasil/status/1781121150757605721