Luiz Britto vence tie-breaks e vai à semi na Argentina

Luiz Britto segue como o último brasileiro no Challenger de San Miguel de Tucuman, na Argentina. Nesta quinta-feira (18), o tenista de 30 avançou para a semifinal das duplas ao lado do argentino Gonzalo Villanueva. Nas quartas, eles venceram a parceria local formada por Mateo Del Pino e Lautaro Midon em dois tie-breaks 7/6[4] e 7/6[5].

Buscando seu primeiro título de challenger nas duplas, Luiz Britto ocupa atualmete o 328º lugar do ranking de duplas. Na temporada, ele faturou o ITF M25 de Maceió junto com Paulo Saraiva. Os rivais na semifinal do Challenger de San Miguel de Tucuman são o uruguaio Ignacio Carou e o argentino Hernan Casanova. Resumo do jogo A primeira parcial contou com uma sequência maluca de quebras. Del Pino e Midon conquistaram o primeiro break e fizeram 3/1. Britto e Villanueva devolveram logo em seguida, mas os rivais conseguiram quebrar outra vez. Depois disso, o brasileiro e o hermano empataram em 4/4 e chegaram a sacar para 1 a 0 com 6/5, mas foram quebrados e a decisão foi para o tie-break. Nele, levaram a melhor por 7-4.