Joinville bate o Sesi Bauru e força 3º jogo na semi da Superliga

O principal destaque do triunfo do Joinville foi o ponteiro Henrique Honorato, que terminou com 18 pontos marcados, sendo 16 de ataque, um de bloqueio e um de saque. Já do lado do Sesi, destaque para o jovem oposto Darlan Souza, autor de incríveis 39 pontos. Agora, as equipes retornarão para o terceiro jogo na próxima segunda-feira (22), às 18h30, na Arena Paulo Skaf, em Bauru-SP.

Sobre a partida

Depois de um começo parelho, o Sesi Bauru conseguiu abrir uma boa vantagem no placar, após uma ótima passagem pelo saque do oposto Darlan. Com um ataque muito forte e uma bela distribuição do levantador Thiaguinho, a equipe paulista fechou a parcial em 25 a 19. Na sequência, o Joinville voltou mais ligado e tomou o controle da partida. Sem cometer erros e caprichando no side-out, o time catarinense encaminhou sua vitória na parcial com um 22 a 19, que acabou em 25 a 21.