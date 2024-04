Yuri Guimarães vai à final e mantém vivo sonho da vaga olímpica

Competindo pela quarta vez no ano, Yuri anotou 14.000 no solo, com 5.9 de dificuldade e 8.200 de execução, além de 0.1 de penalidade, e terminou no top-5 da eliminatória. Assim, se garantiu na final junto com outros sete atletas, dos quais cinco são concorrentes do brasileiro pela vaga olímpica no aparelho. A decisão ocorrerá na sexta-feira (19), às 10h (horário de Brasília).

Conta para a vaga olímpica

Somente uma das duas vagas está em jogo no solo pela Copa do Mundo, uma vez que o sul-coreano Ryu Sunghyun já carimbou seu passaporte neste aparelho. Neste momento, Yuri Guimarães é o quarto colocado no ranking geral do circuito, depois de ter sido o sexto colocado em Baku e o nono melhor atleta elegível no Cairo, acumulando 25.5 pontos (o primeiro colocado recebe 30 pontos, por exemplo).

A sua frente, estão o francês Benjamin Osberger, com 48 pontos, e o croata Aurel Benovic, com 35 pontos. Para que o brasileiro consiga a vaga olímpica, será preciso ultrapassar os dois atletas. De forma resumida, ele precisará ser um dos dois melhores atletas elegíveis e torcer para que os adversários diretos não terminem no top-4 dos elegíveis para que isso aconteça.

O primeiro colocado da qualificatória em Doha foi o cazaque Milad Karimi, que anotou 14.533 (6.3 D), seguido pelo britânico Luke Whitehouse, com 14.300 (6.5 D). Esses são justamente atletas que não lutam pela vaga olímpica do aparelho. O terceiro colocado do quali foi o cazaque Dimitry Patanin, com 14.200 (5.9 D). Benovic foi o quarto, com 14.133 (6.3 D), enquanto Osberger ficou em sétimo, com 13.833 (5.9 D).

Outros brasileiros

Outros dois brasileiros também competiram na Copa do Mundo de Doha nesta quarta-feira: Diogo Soares e Caio Souza. Diogo participou do solo, do cavalo com alças e das argolas, enquanto Caio esteve somente nas argolas. Diogo Soares ficou em décimo lugar no solo, com 13.700 (5.4 D e 8.300 E). O oitavo e último classificado à decisão foi o uzbeque Abdulaziz Mirvaliev, com 13.800 (5.6 D).