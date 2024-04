Warriors, de Gui Santos, cai no play-in e é eliminado da NBA

Fim de temporada para Gui Santos e seus companheiros de Golden State Warriors. A equipe perdeu para o Sacramento Kings por 118 a 94, na madrugada desta quarta-feira (17), em Sacramento, e não avançou à rodada final do play-in. Assim, o time não poderá disputar os playoffs e acabou eliminado da NBA. O brasileiro chegou a atuar por dois minutos e pegou um rebote.

O Golden State Warriors encerrou a temporada regular na décima colocação da Conferência Oeste, com uma campanha de 46 vitórias e 36 derrotas. A equipe ficou com a última vaga do play-in e precisaria vencer dois jogos seguidos para conseguir um lugar nos playoffs. O Sacramento Kings, nono colocado da conferência com uma campanha idêntica a do Warriors, foi o adversário na abertura do play-in.

Como foi o jogo

Jogando no Golden 1 Center, o Sacramento praticamente venceu o jogo de ponta a ponta. O Warriors chegou a ter a vantagem do placar nos quatro primeiros minutos, mas logo o time da casa tomou a dianteira e permaneceu assim até o final da partida. A equipe de Golden State chegou a engatar uma reação no segundo período, mas não voltou bem para o terceiro quarto e viu o Kings abrir até fechar em 118 a 94.