Romboli e Zormann estreiam com vitória no Challenger Oeiras

Na manhã desta quarta-feira (17), três brasileiros estiveram em quadra para a disputa das oitavas de final de duplas do Challenger Oeiras, em Portugal. Fernando Romboli e Marcelo Zormann estrearam com uma grande vitória por 2 a 0 sobre os irmãos sérvios Ivan Sabanov e Matej Sabanov. Por outro lado, Orlando Luz jogou ao lado do francês Dan Added, mas perdeu por 2 sets a 0 para a dupla Verbeek/Goransson.

Os jogos

Começando pela vitória esmagadora de Fernando Romboli e Marcelo Zormann. Os brasileiros voltaram a jogar juntos após alcançarem as semifinais do Challenger de Madri. Assim, eles aproveitaram o bom momento e aplicaram um duplo 6/1 em cima da dupla da Sérvia. No primeiro set, a dupla brasileira conseguiu quebrar os dois primeiros saques adversários, e abrir uma vantagem de 5/0. O pneu acabou não se concretizando, mas os brasileiros trataram logo de fechar o set no 6/1.

O segundo set não foi muito diferente. Romboli e Zormann venceram três serviços dos irmãos sérvios e confirmaram todos os saques próprios para fechar, novamente, em 6/1. Com a vitória, a dupla brasileira avançou para as quartas de final do Challenger Oeiras. Agora, eles enfrentam o vencedor do duelo entre Margaroli/Rodriguez-Taverna e Vega/Walkow.