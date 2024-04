Maria Gilda perde na segunda rodada do simples na Espanha

A brasileira Maria Gilda dos Santos voltou à quadra, nesta quarta-feira (17) para o terceiro dia de competições do Torneio Internacional de Parabadminton, em Vitória, na Espanha. A paratleta do Brasil enfrentou a sul-coreana Gyeoul Jung, e perdeu o confronto por 2 a 0, com parciais de 21/4 e 21/2.

Situação na competição

Disputando a categoria WH 2 Parabadminton, Maria Gilda, atual número 14 do ranking, enfrentou Gyeoul Jung, 8ª do ranking mundial. O confronto era válido pela fase de grupos do torneio, e valia a liderança do grupo D. Na primeira partida, na segunda-feira (15), a brasileira ganhou da indiana Prema Vishwas por 2 sets a 0 (21/8 e 21/7). Por outro lado, a sul-coreana ainda não havia estreado na competição, mas era a favorita do grupo pela posição no ranking.

O confronto, então, foi uma "pré-definição" da liderança do grupo. No entanto, Maria Gilda não foi párea diante da adversária. Derrota por 2 sets a 0, com parciais de 21/4 e 21/2, e classificação encaminhada para Gyeoul Jung, que só precisa confirmar seu favoritismo contra Prema Vishwas, em duelo que acontece nesta quinta-feira (18).