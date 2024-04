Marcelo Melo e Demoliner caem nas oitavas de Munique

O destaque ficou no ótimo aproveitamento de saques de Victor Cornea e Theo Arribage. A dupla venceu 84% dos pontos no primeiro serviço e 83% no segundo, enquanto os brasileiros tiveram um aproveitamento de 59% e 50%, respectivamente. O romeno e o francês avançam para as quartas de final do ATP 250 de Munique, e encaram os vencedores do duelo Schnaitter/Wallner e Daniell/Oswald.

Por fim, vale lembrar que esta foi a sexta vez que Marcelo Melo e Marcelo Demoliner jogaram juntos. Representando o Brasil, eles possuem 2 vitórias em confrontos da Copa Davis em 2018, contra República Dominicana e Colômbia, e formaram parceria nas Olimpíadas de Tóquio em 2021, parando na estreia. Além disso, em 2022, eles também fizeram semifinal no ATP 250 de San Diego e caíram na primeira rodada do ATP 250 de Seul.