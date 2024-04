Luighi faz dois, e Palmeiras vira sobre o Fla no Brasileirão sub-20

A quarta-feira (17) foi recheada de jogos do Campeonato Brasileiro sub-20 de futebol, o Brasileirão sub-20. Seis dos dez confrontos na rodada aconteceram no período da tarde. No confronto entre gigantes, o Palmeiras assumiu a liderança após derrotar o Flamengo de virada na Gávea com dois gols de Luighi. Corinthians, Botafogo e Fluminense também venceram. Outras duas partidas terminaram em empate.

O duelo entre Flamengo e Palmeiras reservou todas as emoções para o segundo tempo. Após equilíbrio na primeira parte, o Verdão tomou as rédeas da pressão dos cariocas. No entanto, Mengão abriu o placar com Wallace, em contra-ataque aos 6 minutos. O Alviverde continuou avançando e buscou o empate aos 32, com Luighi, que entrou durante a partida, e completou um cruzamento de maneira acrobática. Ele voltou a marcar nos acréscimos após ficar cara a cara com o goleiro do Fla.

Como resultado da vitória, o Palmeiras segue com 100% nas três primeiras rodadas do Brasileirão sub-20. Além disso, os Palestrinos assumiram a liderança isolada, deixando o Santos com dois pontos atrás. Por outro lado, o Flamengo conheceu a derrota pela segunda vez e caiu para o 11º lugar.