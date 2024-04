Hugo Calderano ganha outra e vai às oitavas da Copa do Mundo

O brasileiro Hugo Calderano venceu sua segunda partida na Copa do Mundo de tênis de mesa, em Macau, nesta quarta-feira (17). Ele derrotou o dinamarquês Anders Lind por 4 sets a 0 (11/6, 11/7, 11/9 e 11/9), garantiu a primeira colocação do grupo 8 e se classificou para as oitavas de final do torneio. Por outro lado, Bruna Takahashi empatou com a sul-coreana Joo Chenhui e acabou eliminada.

Sétimo colocado do ranking mundial, Hugo Calderano vinha de uma estreia consistente contra o australiano Finn Luu. Como venceu por 4 a 0, ele precisava ganhar apenas dois sets contra Lind (32º) para avançar de fase. O brasileiro voltou a fazer uma partida consistente e não só fez o que era necessário, como também ganhou todas as quatro parciais para ratificar a classificação.

Organizado pela Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF), a Copa do Mundo de Macau apresenta um formato diferente em relação aos demais eventos do circuito WTT. Há 48 atletas participantes em cada naipe, que estão divididos em 16 grupos de três na primeira fase. As partidas desta fase inicial são disputadas em quatro sets, independentemente do resultado (podendo haver, inclusive, empate).