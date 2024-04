Gustavinho deixa comando da seleção masculina de basquete

Gustavo de Conti não é mais o treinador da seleção brasileira de basquete masculino. Depois de dois anos e meio, ele deixou o comando da equipe nesta quarta-feira (17), a pouco mais de dois meses para o Pré-Olímpico Mundial. De acordo com a Confederação Brasileira de Basquete (CBB), a decisão foi tomada "em comum acordo" entre Gustavinho e a entidade. Um substituto ainda não foi anunciado.

Gustavinho chegou à seleção brasileira masculina adulta em setembro de 2021, logo após os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. Naquele momento, o Brasil vinha de um ciclo olímpico ruim e não havia se classificado para o megaevento da capital japonesa. Desde então, o treinador esteve a frente da campanha da AmeriCup de 2022, em que o Brasil foi prata, na Copa do Mundo de 2023 e nos Jogos Pan-Americanos de Santiago-2023, onde faturou um bronze.

De Conti já não havia comandado a seleção brasileira no último compromisso da equipe, durante as Eliminatórias para AmeriCup, em fevereiro. Naquela ocasião, estava com filho recém-nascido e pediu dispensa da janela. Helinho Garcia, treinador do Sesi Franca, foi quem liderou a seleção nos dois jogos contra o Paraguai, que tiveram dois placares elásticos a favor do Brasil.