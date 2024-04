Equipe feminina de espada fica em 27º lugar no Mundial Júnior

O Brasil ficou em 27º lugar na disputa por equipes da espada feminina no Mundial Cadete e Júnior de esgrima, em Riad, na Arábia Saudita, nesta quarta-feira (17). O time formado por Laura Correia, Ginevra Giordano e Victória Vizeu perdeu para a Itália no quadro de 32. Entre os homens, o país perdeu no quadro de 64 e terminou na 38ª colocação.

O time brasileiro feminino ficou de bye na primeira rodada do mata-mata e entrou direto no quadro de 32. Por lá, acabou derrotado em 45 a 26. O grande destaque foi Victória Vizeu, que marcou mais da metade dos pontos brasileiros, com 14 ao todo. Ela, que tem 20 anos de idade, fez sua sexta participação em um Mundial da categoria.

Como caiu no quadro de 32, o Brasil não pôde avançar à disputa do torneio de classificação, que define as posições intermediárias. Assim, o país terminou na 27ª colocação. A Itália, algoz do Brasil, chegou até a final e conquistou a medalha de prata, perdendo a decisão para os Estados Unidos. A França ficou com o bronze.