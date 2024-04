Eduardo Sampaio avança no Pré-Olímpico de carabina 3 posições

O sexto dia de disputa do Pré-Olímpico de Carabina e Pistola aconteceu, nesta quarta-feira (17), no Rio de Janeiro. O dia reservou as eliminatórias e qualificatórias da carabina 3 posições e da pistola tiro rápido, e contou com a presença de sete brasileiros. Eduardo Sampaio, na carabina 3 posições 50m, foi o único atleta do Time Brasil a conseguir avançar na competição.

As disputas

Na disputa da carabina 3 posições, três brasileiros estiveram competindo entre 86 atletas. Na primeira bateria, Leonardo Moreira ficou em 38º lugar com 577 pontos, enquanto Cássio Rippel marcou 573 pontos na 44ª colocação, mas avançaram para a próxima fase. Por outro lado, na segunda bateria, Eduardo Sampaio fez 578 pontos, terminou em 18º lugar, e se classificou para a fase de qualificatória da competição.

Já no feminino da carabina 3 posições, a Geovana Meyer foi a única representante do Brasil na qualificatória, ela terminou em 31º com 579 pontos, e ainda tem uma segunda rodada para disputar a classificação.