Caroline e Jucielen vencem na estreia do World Boxing Cup

A noite desta terça-feira (16) marcou a estreia do Brasil no World Boxing Cup, primeira competição do ano com time titular, nos EUA. Quatro brasileiras subiram ao ringue, Caroline Almeida e Jucielen Romeu venceram seus combates de estreia das oitavas de final, enquanto Tatiana Chagas e Viviane Pereira sofrem revezes no primeiro dia de competição.

Caroline Almeida foi a primeira brasileira a entrar no ringue. A campeã pan-americana encarou a australiana April Napthine na estreia dos 50kg. Dominante durante toda a luta, Caroline encaixou bons golpes diretos e usou de bastante contra-ataques para promover ritmo ao longo do combate. Vitória tranquila de "Naka" por decisão unânime.

Após duas lutas, foi a vez de Tatiana Chagas estrear no World Boxing Cup. A baiana encarou Kayla Gomez, que lutava em casa na competição. A brasileira começou com pouco ritmo, pareceu sentir a pressão da torcida. Gomez encurralou Tatiana algumas vezes nas cordas e ainda aplicou sequência de golpes mais efetivos. Desse modo, Tatiana Chagas se despediu nas oitavas de final do 54kg com decisão unânime de 5 a 0.