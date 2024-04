Bolinha e Keno Marley começam vencendo na World Boxing Cup

Mais duas vitórias para o Brasil! Nas últimas lutas do dia na World Boxing Cup, nos Estados Unidos, os brasileiros Luiz Oliveira (57kg), o Bolinha, e Keno Marley (92kg) venceram seus adversários e avançaram à semifinal da competição. A única derrota da sessão da noite ficou por conta Wanderson "Shuga" de Oliveira, na categoria até 71kg.

Bolinha e Keno derrotaram o australiano Charlie Senior e o estadunidense Danel Brown, respectivamente. Já o Shuga, acabou eliminado diante de Keon Davis, outro atleta da casa. Mais cedo, Michael Trindade e Wanderley Pereira também estrearam com vitória na chave masculina da World Boxing Cup. Os combates Bolinha iniciou a luta com uma postura bastante ofensiva. Com uma boa sequência de golpes encaixados, ele venceu o primeiro assalto por unanimidade, recebendo 10 a 9 de quatro juízes e 10 a 8 de um deles. Na sequência, o combate se equilibrou, com o australiano crescendo no duelo. Mesmo assim, o brasileiro se saiu melhor em mais um round, agora por 10 a 9 em todas as avaliações. Atrás do resultado, Charlie Senior partiu para o ataque buscando um nocaute. Luiz Oliveira apenas administrou sua vantagem e sacramentou sua vitória na luta.