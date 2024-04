Santiago vai receber Sul-Americano Feminino em agosto

O Campeonato Sul-Americano Feminino de basquete 2024 já tem sede definida. Palco dos Jogos Pan-Americanos de 2023, Santiago vai receber o evento que acontece entre agosto e setembro deste ano. O Brasil é o atual campeão do torneio, assim como o maior vencedor com 27 conquistas.

As partidas do Sul-Americano Feminino devem acontecer no Centro de Esportes Coletivos. O Ginásio é o mesmo em que aconteceram as disputas da Ginástica Artística nos Jogos Pan-Americanos de Santiago-2023.

Além do Brasil, o torneio vai reunir Argentina, Bolívia, Colômbia, Equador, Paraguai, Uruguai, Venezuela e Chile. Assim como o título e medalhas, o Sul-Americano vai duas vagas para a AmeriCupW, a Copa América Feminina de basquete, que por sua vez, define os classificados do Continente para o Pré-Olímpico Mundial para os Jogos de 2028.