Sampaio Basquete bate Pontz, embala 10ª décima e mantém a ponta da LBF

Sassá Gonçalves foi a cestinha e a destaque da partida pelo Sampaio, com um duplo-duplo, com 20 pontos e 10 rebotes, além de três assistências. Desse modo, o time chega a dez triunfos na LBF em onze partidas, tem 21 pontos e 90,9% de aproveitamento, com uma folga na liderança. Por outro lado, o São José tem 15 pontos, com quatro vitórias em onze partidas e aproveitamento de 36,3%, sendo a oitava campanha.

1000 assistências de Babi

No segundo jogo da noite, a festa poderia ser completa para o Campinas, já que jogava diante de seu torcedor e tinha uma marca importante em jogo. A armadora Babi Honório, com 11 temporadas na LBF, tinha 999 assistências e precisava de mais uma para ser a segunda atleta chegar à contagem milenar na competição.

Logo nos minutos iniciais, Babi encontrou a pivô senegalesa Fatou Diagne no garrafão e concretizou a marca. A atleta recebeu a placa comemorativa das mãos da campeã mundial Simone Pontello durante a partida. Não só atingiu a marca de 1000 assistências, mas também ultrapassou com outras quatro jogadas que serviu as companheiras.

No entanto, o Ituano estragou a festa ao sair vitorioso do clássico do interior paulista. Em uma partida bem parelha, as visitantes abriram uma margem que oscilou na casa dos cinco pontos, até o time de Babi passar à frente nos primeiros momentos da volta do intervalo. Foi quando o Ituano deu sua maior arrancada, comandado pela cestinha Leila Zabani, que anotou 19 pontos, para se impor nos momentos decisivos.

Com a nona vitória na competição, o Ituano assume, por hora, a segunda colocação, com 20 pontos e 81,8%. O Campinas tem 16 pontos, mas com aproveitamento de 45,4%, tem a sétima melhor campanha.